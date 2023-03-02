В Испании вступил в силу закон, позволяющий менять данные о поле с 16 лет

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Жители Испании старше 16 лет теперь могут менять данные о половой принадлежности без каких-либо запросов, сообщает ТАСС.

В силу 2 марта вступил закон, согласно которому любое лицо с испанским подданством старше 16 лет может самостоятельно запросить ЗАГС об исправлении упоминания в реестре, касающегося пола.

Человек, который собирается изменить данные о половой принадлежности, должен также будет подтвердить свое желание через три месяца после первоначального запроса.

Помимо этого, в Испании вступила в силу норма, согласно которой девушки в возрасте 16 и 17 лет смогут прервать беременность без необходимости согласия со стороны родителей или опекунов.

Ранее конгресс депутатов Испании одобрил новый закон о защите животных, согласно которому секс с животными больше не считается уголовным преступлением.

В документе говорится, что зоофилия возможна и не предусматривает уголовной ответственности, если животному не наносится никакого вреда. Теперь секс с животным будет наказываться только в случае, когда питомцу будут нанесены травмы.

Законодательная инициатива принадлежит партии United We Can, которая ранее предложила установить, что собаки, кошки и другие животные должны считаться разумными существами или живыми существами, наделенными чувствительностью.

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