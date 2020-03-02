Европейская комиссия повысит кибербезопасность Грузии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Европейская комиссия объявила тендер на усиление кибербезопасности Грузии, сообщает RT.

Главной целью данных мер объявили "укрепление грузинской правовой и институциональной базы в сфере кибербезопасности". Причиной стали массированные кибератаки на грузинские порталы 28 октября 2019 года.

Подать заявки на осуществление работ могут только органы государственного управления и иные уполномоченные структуры.

Ранее Грузия в октябрьских кибератаках обвинила Россию. Официальный представитель МИД страны отметил, что атака была спланирована генеральным штабом вооруженных сил России.

Также Европейский союз планировал выделить 3,2 миллиона евро на укрепление устойчивости к киберугрозам стран Восточного партнерства. В ЕС пообещали помочь Армении, Азербайджану, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине.