В Париже умерла "женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн

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Известная своими пластическими операциями светская львица Джоселин Вильденштейн скончалась на 85-ом году жизни в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам дизайнера Ллойда Кляйна, с которым она была в отношениях, Вильденштейн ушла из жизни в номере парижского отеля вечером 31 декабря. Он отметил, что причиной смерти оказалась сердечная недостаточность.

По данным издания, Вильденштейн умерла из-за легочной эмболии.

Женщина родилась 5 августа 1940 года в Лозанне в Швейцарии. Она была известна в интернете как "женщина-кошка" из-за своего пристрастия к пластическим операциям.

В конце 70-х Вильденштейн переехала в США и вышла замуж за американского бизнесмена Алека Вильденштейна. Уже в середине 1980-х она начала экспериментировать с внешностью и прошла ряд операций.

В рамках развода с супругом светская львица получила 2,5 миллиарда долларов с запретом расходовать средства на пластику.

