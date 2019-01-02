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16:50

США потребуют вернуть задержанного в России американца

за рубежом политика

16:50

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Фото: ТАСС/imago/Xinhua/Li Muzi

США потребуют возвращения задержанного в России американца, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы ясно выразили России нашу надежду на то, чтобы узнать больше об обвинениях, понять, в чем его обвиняют, и, если задержание не обосновано, мы потребуем его немедленного возвращения", – цитирует его агентство Bloomberg.

Помпео отметил, что США надеются получить консульский доступ к американцу в ближайшие несколько часов.

28 декабря сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина США Пола Уилана при проведении шпионской акции. Возбуждено уголовное дело. МИД РФ официально уведомил о задержании посольство США, что подтвердили в Штатах.

По словам брата Уилана Дэвида, задержанный является отставным морским пехотинцем. Он ездил в Москву на свадьбу.

за рубежом политика

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