США потребуют вернуть задержанного в России американца

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США потребуют возвращения задержанного в России американца, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы ясно выразили России нашу надежду на то, чтобы узнать больше об обвинениях, понять, в чем его обвиняют, и, если задержание не обосновано, мы потребуем его немедленного возвращения", – цитирует его агентство Bloomberg.

Помпео отметил, что США надеются получить консульский доступ к американцу в ближайшие несколько часов.

28 декабря сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина США Пола Уилана при проведении шпионской акции. Возбуждено уголовное дело. МИД РФ официально уведомил о задержании посольство США, что подтвердили в Штатах.

По словам брата Уилана Дэвида, задержанный является отставным морским пехотинцем. Он ездил в Москву на свадьбу.