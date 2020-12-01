Фрагмент лестницы Эйфелевой башни продали в Париже за 275 тыс евро

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Фрагмент лестницы Эйфелевой башни продали на торгах в Париже более чем за 274 тысячи евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аукционный дом Artcurial.

Торги состоялись во вторник, 1 декабря, приобрел фрагмент анонимный европейский коллекционер. Начальная стоимость лота составляла 30–40 тысяч евро.

Высота фрагмента – около 3 метров. Это часть спиральной лестницы, которая ранее соединяла 2-й и 3-й этажи башни. Лестницу, созданную Эйфелем, демонтировали еще в 1983 году из-за установки лифта. Одну часть конструкции продали в 2016 году более чем за 523 тысячи евро.

Ранее картина известного британского граффити-художника Бэнкси "Покажи мне Моне" ушла с молотка на аукционе Sotheby's за 9,8 миллиона долларов. Работа уличного мастера отсылает любителей искусства к картине Моне "Японский мостик".