Иранец построил башню из четырех арбузов и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: guinnessworldrecords.com

Житель Ирана Ашкан Рохолла Дошманзиари попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как построил башню из четырех арбузов. Об этом сообщает UPI.

Отмечается, что 43-летний мужчина является директором строительной компании. Дошманзиари вспоминает, что первые башни из арбузов он пытался строить на ферме отца, когда был ребенком.

Для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, иранец на протяжении нескольких месяцев тренировался находить баланс. Мужчина рад, что его старания увенчались успехом.

"В целом мне нравится расположение вещей друг на друге, потому что это красота, стабильность и вызов самому себе", – отметил он.

Ранее в подмосковном Щелкове установили рекорд России по приготовлению самого большого ролла "Калифорния".

Вес блюда составил 302 килограмма. Для него использовали больше 170 килограммов риса, по 40 килограммов снежного краба и сливочного сыра, несколько десятков килограммов огурцов и лосося, а также два килограмма водорослей нори.



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