Режим самоизоляции в Англии может продлиться дольше месяца – министр

16:57
Фото: ТАСС/Zuma
Старший министр Майкл Гоув заявил, что режим самоизоляции, который вводится в Англии с 5 ноября по 2 декабря, может продлиться дольше указанного срок. Об этом сообщил телеканал Sky news.
"С таким очень опасным вирусом, его способностью так быстро распространяться, было бы глупо предсказывать с абсолютной определенностью, что случится в следующие четыре недели", – высказался Гоув.
Он подчеркнул, что у правительства страны есть четкий план действий.
Отмечается, что повторные ограничительные меры уже вводились в
Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.
При этом лидер главной оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер считает, что на продление срока самоизоляции может повлиять тот факт, что ограничение вводят слишком поздно. Он также рекомендовал властям жестче контролировать заражения, чтобы режим самоизоляции действительно завершился в декабре.
В Великобритании общее количество случаев коронавируса превысило 1 миллион.
Ранее сообщалось, что правительство страны приняло решение ввести строгий карантин из-за роста числа случаев заражений COVID-19. Так, все пабы, бары, организации сферы гостеприимства и развлечений, а также рестораны будут закрыты. При этом они смогут продавать еду и напитки на вынос или с доставкой.
Жителям Англии станут недоступны заграничные поездки. Также правительство рекомендует временно отказаться от перемещений внутри страны.
Свою работу продолжат промышленное производство, строительная сфера и суды. В школах и университетах продолжат обучение с соблюдением мер безопасности.
Отмечается, что гражданам не запретят гулять и проводить индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. При этом службы в храмах проводиться не будут.
В Европе усиливаются карантинные меры
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