В Канаде суточное число заразившихся COVID-19 достигло пиковых показателей весны

01 октября, 12:08
Фото: AP Photo/David J. Phillip
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией возросло в Канаде за последние сутки на 1 797, до 158 758. Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны, сообщает ТАСС.
По последним данным, ежесуточные показатели достигли пиковых значений, фиксировавшихся в Канаде в начале мая.
Днем ранее Минздрав представил сведения о 1 660 случаях заболевания. В стране зарегистрировано 9 297 летальных исходов, за последние 24 часа умерли шесть пациентов. По информации ведомства, более 90% умерших были старше 60 лет. Рост числа инфицированных есть в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, а также Онтарио.
Как уточняют в министерстве, тестирование на COVID-19 прошли 7,3 миллиона канадцев. Первый случай заболевания коронавирусом в стране зарегистрировали 15 января.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 33,5 миллиона случаев заражения, свыше 1,004 миллиона человек скончались.
Ранее в центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19.
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 33,8 миллиона
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: