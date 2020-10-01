В Канаде суточное число заразившихся COVID-19 достигло пиковых показателей весны

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Число заболевших новой коронавирусной инфекцией возросло в Канаде за последние сутки на 1 797, до 158 758. Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны, сообщает ТАСС.

По последним данным, ежесуточные показатели достигли пиковых значений, фиксировавшихся в Канаде в начале мая.

Днем ранее Минздрав представил сведения о 1 660 случаях заболевания. В стране зарегистрировано 9 297 летальных исходов, за последние 24 часа умерли шесть пациентов. По информации ведомства, более 90% умерших были старше 60 лет. Рост числа инфицированных есть в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, а также Онтарио.

Как уточняют в министерстве, тестирование на COVID-19 прошли 7,3 миллиона канадцев. Первый случай заболевания коронавирусом в стране зарегистрировали 15 января.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 33,5 миллиона случаев заражения, свыше 1,004 миллиона человек скончались.

Ранее в центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19.