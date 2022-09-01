Лукашенко показал первый белорусский компьютер с 12% отечественных деталей

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил первый произведенный в стране компьютер. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время открытого онлайн-урока для всех школ и вузов страны он рассказал, что устройство ему подарили "умные люди".

"Им была поставлена задача пошататься по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать, – процессоры, программное обеспечение, – и создать этот компьютер", – заявил Лукашенко.

Он признался, что пока в компьютере лишь 12% белорусских деталей, но пообещал увеличить это число до 30% к концу года. Лукашенко добавил, что компьютер был создан на отечественном заводе "Горизонт". Президент выразил уверенность, что студенты и школьники не догадались бы об этом, если бы им не сказали.

Ранее сообщалось, что в павильоне "Республика Беларусь" на ВДНХ открылся первый магазин с сувенирами и одеждой от белорусского лидера Александра Лукашенко с его наиболее известными цитатами.

На церемонии открытия присутствовали вице-премьер РФ Алексей Оверчук, первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков, посол республики в России Дмитрий Крутой и глава компании "Беллегпром" Татьяна Лугина.

