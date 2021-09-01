Особняк французского генерала Шарля де Голля выставили на продажу в Лондоне

10:14
Фото: COURTESY OF BARGETS ESTATE AGENTS
В элитном лондонском районе Хампстед выставили на продажу особняк, где в 1940-х годах жил с семьей французский генерал Шарль де Голль, являющийся основателем и первым президентом Пятой республики. Дом оценили в 15 миллионов фунтов (1,5 миллиарда рублей), сообщает News.ru со ссылкой на Mansion Global.
Отмечается, что коттедж был построен в середине XVIII века, а последний раз его продавали более полувека назад.
Общая площадь дома составляет около 1,4 тысячи квадратных метров. Риелторы отметили, что высокий интерес к историческому зданию проявляют разные люди.
В 1944 году после освобождения Франции от нацистской Германии де Голль стал председателем правительства страны. В 1950-х годах он был инициатором конституционной реформы, которая позже привела к созданию Пятой республики. В 1959 году де Голль стал президентом Франции. Он занимал этот пост на протяжении 10 лет.
Ранее в Германии выставили на продажу гору. Владельцы возвышенности с названием Циркельштайн разместили объявление на eBay. Цена вопроса составила 235 тысяч долларов.
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