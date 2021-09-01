Особняк французского генерала Шарля де Голля выставили на продажу в Лондоне

Фото: COURTESY OF BARGETS ESTATE AGENTS

В элитном лондонском районе Хампстед выставили на продажу особняк, где в 1940-х годах жил с семьей французский генерал Шарль де Голль, являющийся основателем и первым президентом Пятой республики. Дом оценили в 15 миллионов фунтов (1,5 миллиарда рублей), сообщает News.ru со ссылкой на Mansion Global.

Отмечается, что коттедж был построен в середине XVIII века, а последний раз его продавали более полувека назад.

Общая площадь дома составляет около 1,4 тысячи квадратных метров. Риелторы отметили, что высокий интерес к историческому зданию проявляют разные люди.

В 1944 году после освобождения Франции от нацистской Германии де Голль стал председателем правительства страны. В 1950-х годах он был инициатором конституционной реформы, которая позже привела к созданию Пятой республики. В 1959 году де Голль стал президентом Франции. Он занимал этот пост на протяжении 10 лет.

Ранее в Германии выставили на продажу гору. Владельцы возвышенности с названием Циркельштайн разместили объявление на eBay. Цена вопроса составила 235 тысяч долларов.