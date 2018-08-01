Ассанж решил покинуть посольство Эквадора в Лондоне – СМИ

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вскоре покинет посольство Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, из-за ухудшения здоровья 47-летний Ассанж решил в ближайшие недели прекратить самоизоляцию.

В 2010 году основанный Ассанжем сайт WikiLeaks опубликовал секретные документы Госдепа США и данные о военных действиях Штатов в Ираке и Афганистане. Американские власти обвинили его в разглашении секретной информации.

С 2012 года Джулиан Ассанж находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста и выдачи властям США. 27 июля 2018 года президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж должен покинуть посольство. Ситуацию уже обсудили с британской стороной. В Госдуме выразили обеспокоенность заявлением президента Эквадора об Ассанже.