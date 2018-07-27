В ГД выразили обеспокоенность заявлением президента Эквадора об Ассанже

27 июля, 16:45
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Заявление президента Эквадора, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен покинуть посольство страны в Лондоне, прокомментировал зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.
Депутат подчеркнул, что, если Ассанж покинет посольство Эквадора, ему "не простят" его профессиональную деятельность. Крупенников также выразил сожаление по поводу нынешней ситуации, напомнив, что "люди вроде Ассанжа и Сноудена, конечно, многое сделали, чтобы открыть миру истинную правду о действиях США, а также в области информационной политики вообще".
По мнению депутата, американские власти едва ли смогут простить Ассанжу "серьезный удар по их имиджу и авторитету". Он не исключил, что, покинув посольство Эквадора, основатель WikiLeaks будет передан американцам. "Полагаю, в этом случае судьба его будет незавидной", − заключил депутат в беседе с RT.
С 2012 года Джулиан Ассанж находится на территории посольства Эквадора в Лондоне. Однако 27 июля президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж должен покинуть посольство. Ситуацию уже обсудили с британскими властями. Глава МИД Эквадора Хосе Валенсия отметил, что Ассанжу запрещено делать политические заявления, чтобы не испортить отношения Эквадора с другими государствами.
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