Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство в Лондоне

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Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в конечном итоге придется покинуть посольство страны в Лондоне.

Как сообщает агентство Reuters, лидер страны уже обсудил ситуацию с британскими властями.

До этого о необходимости поиска выхода из положения заявил глава МИД страны Хосе Валенсия. Проблему, по мнению дипломата, нужно обсуждать с правительством Великобритании, правительством Эквадора и адвокатами Ассанжа. Он напомнил, что скрывающемуся деятелю запрещено выступать с политическими заявлениями и подвергать риску отношения между Эквадором и другими государствами.

Ассанж постоянно находится в здании посольства с 2012 года. О политическом убежище он попросил из опасений быть экстрадированным в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Сейчас для него закрыта связь с внешним миром, эти меры были приняты в марте 2018 года.

По мнению властей, его сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами Евросоюза и другими государствами.