Эквадор и Великобритания ведут переговоры о судьбе Ассанжа

16 июля, 10:14
Фото: AP/Kirsty Wigglesworth
Великобритания и Эквадор начали вести переговоры о судьбе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Times.
По информации СМИ, диалог идет на фоне подготовки визита в Британию нового главы Эквадора Ленина Морено, который называл Ассанжа "унаследованной проблемой" и "камнем в ботинке".
Тем не менее, люди, близкие к основателю Wikileaks, утверждают, что о переговорах они ничего не знают. Они также отметили, что США могут влиять на мнение Эквадора.
Ранее британский суд оставил в силе британский ордер на арест Ассанжа. С 2012 года он живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Из-за опасений экстрадиции в США в связи с деятельностью WikiLeaks он обратился к эквадорскому правительству с просьбой предоставить ему убежище. В январе этого года Ассанж признан натурализованным гражданином Эквадора.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: