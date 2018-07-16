Эквадор и Великобритания ведут переговоры о судьбе Ассанжа

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Великобритания и Эквадор начали вести переговоры о судьбе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Times.

По информации СМИ, диалог идет на фоне подготовки визита в Британию нового главы Эквадора Ленина Морено, который называл Ассанжа "унаследованной проблемой" и "камнем в ботинке".

Тем не менее, люди, близкие к основателю Wikileaks, утверждают, что о переговорах они ничего не знают. Они также отметили, что США могут влиять на мнение Эквадора.

Ранее британский суд оставил в силе британский ордер на арест Ассанжа. С 2012 года он живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Из-за опасений экстрадиции в США в связи с деятельностью WikiLeaks он обратился к эквадорскому правительству с просьбой предоставить ему убежище. В январе этого года Ассанж признан натурализованным гражданином Эквадора.