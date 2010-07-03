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14:37

Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 93

за рубежом происшествия

14:37

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Фото: ТАСС/Rahmat Gul/AP

В правительстве Афганистана официально подтвердили гибель одного человека в результате взрыва в Кабуле. Еще 93 человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что 34 человека погибли и 68 пострадали.

Силовикам удалось спасти 210 мирных жителей, которые живут рядом с местом ЧП. Ликвидированы двое нападавших, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел утром в понедельник, 1 июля, в дипломатическом квартале столицы Афганистана. Недалеко от места взрыва находится одно из зданий Министерства национальной обороны страны. Был взорван грузовик, далее последовала стрельба.

Ответственность за атаку взяло радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).

В начале июня в Кабуле произошла серия взрывов. Первое взрывное устройство сработало в западном районе города. Бомба была прикреплена к автобусу, который перевозил студентов. Пострадали не менее десяти человек. Второй взрыв произошел после того, как в провинции Газни террорист смертник направил транспортное средство на полицейский лагерь, а затем привел в действие взрывное устройство. Жертвами атаки стали не менее восьми правоохранителей.

за рубежом происшествия

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