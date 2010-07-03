Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 93

В правительстве Афганистана официально подтвердили гибель одного человека в результате взрыва в Кабуле. Еще 93 человека получили ранения.
Ранее сообщалось, что 34 человека погибли и 68 пострадали.
Силовикам удалось спасти 210 мирных жителей, которые живут рядом с местом ЧП. Ликвидированы двое нападавших, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел утром в понедельник, 1 июля, в дипломатическом квартале столицы Афганистана. Недалеко от места взрыва находится одно из зданий Министерства национальной обороны страны. Был взорван грузовик, далее последовала стрельба.
Ответственность за атаку взяло радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).
В начале июня в Кабуле произошла серия взрывов. Первое взрывное устройство сработало в западном районе города. Бомба была прикреплена к автобусу, который перевозил студентов. Пострадали не менее десяти человек. Второй взрыв произошел после того, как в провинции Газни террорист смертник направил транспортное средство на полицейский лагерь, а затем привел в действие взрывное устройство. Жертвами атаки стали не менее восьми правоохранителей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.