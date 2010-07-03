Более 30 человек погибли при взрыве в Афганистане

Фото: twitter.com/zabit_zbtsbt

В Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 34 человека и 68 пострадали, сообщает агентство Xinhua.

Пострадавших доставили в медучреждения.

Инцидент произошел в дипломатическом квартале столицы Афганистана. Недалеко от места взрыва находится одно из зданий Министерства национальной обороны страны.



Huge explosion reported near Kabul stadium pic.twitter.com/WbQdXm3oUy — Muhammad Zabit Sabit (@zabit_zbtsbt) 1 июля 2019 г.

В конце мая взрыв произошел в одной из мечетей Кабула. Как сообщалось, при взрыве погиб один человек, 16 человек получили различные травмы. В МВД Афганистана отметили, что в момент взрыва в мечети проходила пятничная молитва, здание было полностью заполнено людьми.

