Дочь Билла Гейтса Фиби сообщила, что у ее отца диагностирован синдром Аспергера

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У американского миллиардера Билла Гейтса диагностировали синдром Аспергера. Об этом рассказала его дочь Фиби.

"Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера", – цитирует ее РИА Новости.

В то же время издание New York Post отмечает, что филантроп никогда публично не говорил о своем диагнозе, хотя и упоминал в мемуарах, что в детстве врачи могли выяснить у него соответствующее заболевание.

Одним из признаков синдрома Аспергера являются трудности в общении – таким людям сложно распознавать эмоции окружающих, понимать выражение лица, интонацию и жесты. Кроме того, их поведение может показаться грубым.

При этом люди с таким синдромом часто имеют особые интересы, которым они уделяют много внимания.

О своем недуге ранее рассказал британский певец Робби Уильямс. По его словам, у него диагностировали цингу из-за длительного недоедания.

Артист заявил, что в прошлом году он начал принимать препараты, подавляющие аппетит, чтобы сбросить вес. В результате его вес уменьшился почти вдвое, но при этом он практически перестал есть, не получая необходимые питательные вещества и витамин С.