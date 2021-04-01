В КНДР закрылись посольства 12 стран

10:45
Фото: AP Photo/Cha Song Ho
В КНДР прекратили работу дипломатические представительства 12 государств. Из-за сложной обстановки в республике весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций покинул страну, сообщило посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.
"Далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем", – говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о представительствах Швейцарии, Венесуэлы, Нигерии, Франции, Великобритании, Польши, Бразилии, Чехии, Германии, Швеции, Пакистана, Италии.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля генконсульство США в Екатеринбурге перестанет выдавать визы, но продолжит работу. Уточняется, что решение было принято по результатам проверки безопасности диппредставительства США, условий работы персонала в России и после консультаций с госдепом.
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