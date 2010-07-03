ЦИК Украины опубликовал итоги обработки 80% бюллетеней

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Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины. Данные озвучил ЦИК после обработки 81,70% протоколов.

Украинский шоумен получил 30,42% голосов избирателей. Его же называли лидером и ранее. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 16,01% избирателей. Третье место заняла Юлия Тимошенко с 13,26% голосов.

Выборы прошли 31 марта. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50%, будет назначен второй тур. Он запланирован на 21 апреля.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев допустил, что Россия не признает итоги выборов, так как избирателей на юго-востоке страны искусственно отстранили от голосования. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что у Кремля нет позиции по предложению депутатов не признавать выборы на Украине.

Зеленский рассказал, что у Владимира Путина при встрече в первую очередь спросил бы о компенсации за Крым. Он подчеркнул, что встретится с российским лидером только после возвращения полуострова. Песков ответил, что тема Крыма навсегда закрыта.