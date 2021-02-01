Власти Турции открыли для альпинистов гору Арарат

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Власти Турции разрешат туристам и скалолазам посещение горы Арарат на востоке страны. Запрет будет снят с 4 февраля текущего года, передает РИА Новости.

"После длительного перерыва начинаются зимние восхождения на гору Агры (Арарат). Первое совершат тренеры нашей федерации", – заявили в федерации альпинизма Турции.

В 2015 году гору закрыли, присвоив ей статус особой зоны безопасности. Данное решение было вызвано тем, что в восточном регионе Турции возобновились операции против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Ранее российский блогер, потерявший ноги при обрушении казармы в Омске, совершил восхождение на Эльбрус на руках. Достижение мужчины оценил президент РФ Владимир Путин и попросил его уделять больше внимания семье и быть осторожнее.

