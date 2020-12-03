Путин призвал к осторожности альпиниста, взошедшего на Эльбрус на руках

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Владимир Путин пообещал молодому человеку из Уфы, потерявшему ноги при обрушении казармы в Омске, проверить доступность туринфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. С ним президент РФ пообщался во время видеоконференции с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья, отмечает РИА Новости.

Молодой человек, пострадавший при обрушении казармы, теперь занимается альпинизмом. Мужчина в разговоре с Путиным отметил, что после произошедшего у него не нашлось времени на жалость к себе, он женился, завел детей и даже начал вести активный образ жизни.

Полгода назад молодого человека привлек горный альпинизм – он уже покорил Эльбрус, а теперь планирует подняться на одну из гор в Гималаях. Мужчина отметил, что в реабилитации инвалидов очень помогает спорт. Он попросил президента поддержать разработку программ по созданию доступной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Путин отметил, что это точно должно входить в программы, направленные на развитие туризма, принцип безбарьерной среды в них включен.

"Мы еще раз к этому вернемся. Если там чего-то недостает, мы обязательно на это отреагируем, даже не сомневайтесь", – отметил Путин.

Также мужчина отметил, что восхождения таких альпинистов нужно показывать по федеральным каналам, чтобы вдохновить других людей. В свою очередь, президент РФ попросил молодого человека больше времени уделять семье.

"Вон какие дочки, такие сладкие девчонки у тебя, займись лучше дочерьми", – добавил Путин.

Также он отметил, что переговорит с представителями федеральных СМИ, потому что история может быть интересна широкой публике.

"Хочу пожелать вам успехов. Будьте аккуратным и осторожным", – посоветовал Путин молодому человеку.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, как город оказывает помощь людям с инвалидностью. В городе работают мобильные бригады, функционируют различные реабилитационные учреждения. С властями постоянно сотрудничают около 50 НКО, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья.