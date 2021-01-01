Президент Сербии запустил газопровод из России

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Президент Сербии Александр Вучич запустил газопровод "Балканский поток". Трансляция с места событий ведется на сайте агентства "Танюг".

Церемония открытия состоялась на Четвертой газоизмерительной станции в населенном пункте Господжинци под Нови-Садом. Вучич подчеркнул, что запуск газопровода является важным днем для Сербии. Он отметил, что республика стала гораздо богаче после открытия "Балканского потока".

"Цена за 1 тыс. кубометров будет 155 долларов на входе из Болгарии, плюс от 12 до 14 долларов транспортных расходов в нашей сети, ранее это было 240 долларов", – заявил Вучич.

На церемонии открытия также присутствовали посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, а также представители российских компаний, которые работали над строительством "Балканского потока". Вучич поблагодарил их за приложенные усилия.

"Балканский поток" является продолжением "Турецкого потока". С его запуском природный газ из России начал поступать в Сербию. 8 января 2020 года был запущен "Турецкий поток". Он состоит из двух ниток, мощность каждой составляет 15,75 миллиарда кубометров газа в год.