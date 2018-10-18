Пострадавшие при взрыве в Керчи находятся в состоянии острого стресса − Минздрав

Фото: ТАСС/Снимок с видео/телеканал "Крым 24"

Пострадавшие при взрыве политехнического колледжа в Керчи пребывают в состоянии "острого стресса". Об этом сообщил главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.

По словам специалиста, в подобных ситуациях состояние потерпевших "всегда оценивается одинаково − это острая реакция на стресс". Кекелидзе уточнил, что реакция бывает двух видов: только психологическая или осложненная физическим компонентом, например, ранами и сильными травмами.

Кекелидзе рассказал ТАСС, что ночью видел пострадавших во время обхода, а утром они с главой Минздрава Вероникой Скворцовой выработали план дальнейших действий по оказанию им медицинской и психологической помощи. Он отметил, что в Москве с пострадавшими будут заниматься психологи центра Сербского, а тем, кто остается на лечении в Керчи, психологическую помощь окажут местные врачи. Кекелидзе подчеркнул, что на месте постоянно будет присутствовать специалист из группы психологов из Москвы. Кроме того, в Керчи работают психологи МЧС, добавил он.

Ранее сообщалось, что в медцентры Москвы доставят восемь раненых детей и двоих взрослых из Керчи.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в Керченском политехническом колледже. Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших. В нем числятся фамилии 20 человек, в том числе пятерых взрослых и 15 студентов, шестеро из которых были несовершеннолетними. Еще около 50 человек получили ранения. Минувшей ночью врачам удалось стабилизировать состояние тяжело раненных. В реанимации остаются 12 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". В Крыму объявлен трехдневный траур.