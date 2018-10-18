18 октября 2018, 01:43События
Больше половины погибших в результате взрыва в Керчи опознаны
Фото: ТАСС/Екатерина Кейзо
Родственники опознали 10 из 18 погибших при взрыве в колледже в Керчи, передает ТАСС.
"По моей информации, уже опознано 10 человек. До утра опознание закончим", – сообщил замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.
Он также добавил, что педагоги колледжа помогли опознать пять из десяти находящихся в реанимации пострадавших при взрыве в учебном заведении.
Ранее эти пострадавшие не были опознаны, так как из-за тяжелого состояния они не могли сообщить данные о себе.
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил сфотографировать находящихся в реанимации и показать педагогам колледжа, чтобы установить личности.
Сообщается, что точного списка погибших пока нет.
17 октября в колледже в Керчи произошел взрыв. После взрыва началась стрельба.
В связи с происшествием в Крыму был объявлен режим ЧС. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы.
Данные по жертвам постоянно уточняются. В связи с происшествием открыт телефон горячей линии 8 (3652) 55-09-05.
Следователи возбудили уголовное дело.
Владимир Путин, Сергей Собянин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования родным и близким погибших. В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что погибших в трагедии похоронят за государственный счет.
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