Больше половины погибших в результате взрыва в Керчи опознаны

Фото: ТАСС/Екатерина Кейзо

Родственники опознали 10 из 18 погибших при взрыве в колледже в Керчи, передает ТАСС.

"По моей информации, уже опознано 10 человек. До утра опознание закончим", – сообщил замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

Он также добавил, что педагоги колледжа помогли опознать пять из десяти находящихся в реанимации пострадавших при взрыве в учебном заведении.

Ранее эти пострадавшие не были опознаны, так как из-за тяжелого состояния они не могли сообщить данные о себе.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил сфотографировать находящихся в реанимации и показать педагогам колледжа, чтобы установить личности.

Сообщается, что точного списка погибших пока нет.

17 октября в колледже в Керчи произошел взрыв. После взрыва началась стрельба.

В связи с происшествием в Крыму был объявлен режим ЧС. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы.

Данные по жертвам постоянно уточняются. В связи с происшествием открыт телефон горячей линии 8 (3652) 55-09-05.

Следователи возбудили уголовное дело.

Владимир Путин, Сергей Собянин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования родным и близким погибших. В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что погибших в трагедии похоронят за государственный счет.

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