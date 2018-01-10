Орхидеи-ландыши расцвели в "Аптекарском огороде"

Необычные орхидеи-ландыши, также известные как "цимбидиум", расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", передает телеканал Москва 24. Там продолжается фестиваль "Тропическая зима" – крупнейшая в России выставка орхидей, хищных растений и суккулентов. Гости фестиваля могут полюбоваться редкими цветами самых разнообразных форм, размеров и оттенков. Тропические растения удивят посетителей запахами шоколада, печенья, а также вечерних духов, тирамису и даже сыра.

Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм назвал фестиваль "красочной феерией". "Эта выставка началась уже давно, еще перед Новым годом, и она продлится до 2 апреля", – напомнил Ретеюм. Он пригласил всех желающих не только посмотреть на уникальные растения, но и открыть для себя "интересные статуи, привезенные из Южной Америки, которые относятся к древней цивилизации инков".

Также сообщается. что в ближайшие выходные сотрудники "Аптекарского огорода" проведут особые семейные экскурсии, участники которых смогут почувствовать себя не в центре столицы, а в далеких тропиках.

Ранее сообщалось, что аккаунт "Аптекарского огорода" в Instagram разблокировали после неожиданной блокировки без предварительных уведомлений. Руководство Instagram потребовало у сада документы на юридическое лицо, которые "Аптекарский огород" предоставить не мог, так как не является коммерческой организацией. За учетную запись сада вступились в Роскомнадзоре.