Аккаунт "Аптекарского огорода" в Instagram разблокировали

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Аккаунт ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" снова доступен в социальной сети Instagram. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Новогодние чудеса существуют – сегодня вечером Instagram разблокировал всеми любимый аккаунт Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что страницу ботанического сада заблокировали без предварительных уведомлений. У "Аптекарского огорода" потребовали документы на юридическое лицо. Предоставить их сад бы не смог, поскольку не является коммерческой организацией.

За учетную запись вступились в Роскомнадзоре. Ведомство потребовало объяснений у администрации Instagram о причинах блокировки аккаунта.

До ограничения доступа на страницу "Аптекарского огорода" были подписаны порядка 300 тысяч пользователей социальной сети.