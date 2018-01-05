Аккаунт "Аптекарского огорода" в Instagram разблокировали

5 января, 21:50
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Аккаунт ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" снова доступен в социальной сети Instagram. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
"Новогодние чудеса существуют – сегодня вечером Instagram разблокировал всеми любимый аккаунт Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что страницу ботанического сада заблокировали без предварительных уведомлений. У "Аптекарского огорода" потребовали документы на юридическое лицо. Предоставить их сад бы не смог, поскольку не является коммерческой организацией.
За учетную запись вступились в Роскомнадзоре. Ведомство потребовало объяснений у администрации Instagram о причинах блокировки аккаунта.
До ограничения доступа на страницу "Аптекарского огорода" были подписаны порядка 300 тысяч пользователей социальной сети.
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