Instagram заблокировал аккаунт "Аптекарского огорода"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Администраторы Instagram заблокировали аккаунт Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", сообщает РИА Новости.
Для его разблокировки соцсеть требует юридические документы на ботанический сад, рассказал директор Алексей Ретеюм. Между тем "Аптекарский огород" – подразделение МГУ, а не коммерческая компания, поэтому на него нет таких документов. По словам Ретеюма, аккаунт был заблокирован без предварительных уведомлений.
Он добавил, что на странице ботсада был только образовательный контент и там никогда не было рекламы.
У "Аптекарского огорода" в Instagram было около 300 тысяч подписчиков. Сейчас в ботсаду проходит фестиваль "Тропическая зима". Гости могут увидеть редкую индонезийскую орхидею Пафиопедилум Санга.
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