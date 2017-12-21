Уникальную орхидею Санга представят в "Аптекарском огороде" 23 декабря

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Редкую индонезийскую орхидею Пафиопедилум Санга смогут увидеть посетители Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" 23 декабря – в рамках открытия фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима. В поисках Золотого города". Об этом сообщает пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

По словам специалистов, этот уникальный венерин башмачок – родом с острова Сулавеси, именуемого также жемчужиной Индонезии. В природе орхидея Санга, с ее зелено-лиловыми цветками диаметром до шести сантиметров, уже практически не встречается, и поэтому заполучить экземпляр этого растения мечтают многие коллекционеры по всему миру.





Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Отмечается, что первым культивировать эти орхидеи начал немецкий любитель Гельмут Санг. В его коллекции экземпляры венерина башмачка расцвели весной 1987 года.

Помимо венерина башмачка Санга, в первые дни фестиваля "Тропическая зима" в "Аптекарском огороде" представят необычные орхидеи, которые удивят гостей ароматами глинтвейна, тирамису, старых книг, а также чернил, можжевеловых ягод, шоколада и ладана.



Как пояснили в "Аптекарском огороде", главной на фестивале будет тема "В поисках Эльдорадо и золота инков". Мифический южноамериканский Золотой город попытаются "возродить" из небытия в Пальмовой оранжерее сада. Посетители фестиваля станут охотниками за золотом, их ждут открытия и даже встречи с индейцами.

Ранее стало известно, что в "Аптекарском огороде" впервые заплодоносила редкая Царица ночи. Растение имеет крупные ароматные цветки диаметров до 20 сантиметров и красные съедобные плоды.