Крупнейший в России фестиваль орхидей пройдет в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"
Крупнейший в России IX ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" будет проходить в "Аптекарском огороде" с 23 декабря до апреля следующего года.
Фестиваль будет декорирован в стиле легендарного Эльдорадо, которому посвящена и главная тема мероприятия. Пальмовая оранжерея превратится в мифический южноамериканский Золотой город, богатый драгоценным металлом и камнями. Гостей фестиваля, охотящихся за золотом, ждут открытия и встречи с индейцами.
Будут организованы концерты и фестивали шедевров немого кино. Посетители также увидят редчайшие тропические орхидеи самых неожиданных форм и размеров с запахами шоколада, печенья, сыра, пыли, вечерних духов, корицы, тирамису и фруктов.
Помимо орхидей в "Тропической зиме" участвуют самые большие кувшинки в мире, какао, гуавы, папайи, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, тропические кактусы, кофе, вековые пальмы, манго, ананасы, бромелии, самое старое оранжерейное растение России, папоротники, лианы, цветущие аморфофаллусы с запахом гнилого мяса, насекомоядные венерины мухоловки, росянки и жирянки.
На протяжении всего фестиваля будут появляться и зацветать новые растения. Экспозиция обновляется несколько раз в неделю.
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