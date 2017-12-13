В "Аптекарском огороде" впервые заплодоносила редкая Царица ночи

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Впервые в новейшей истории "Аптекарского огорода" заплодоносила Царица ночи – одно из редчайших и почти не упоминающихся ни в культуре, ни в коллекциях растений. Речь идет о Селеницереусе гондурасском (Selenicereus hondurensis) семейства Кактусовых, сообщает пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

Растение имеет крупные ароматные цветки диаметров до 20 сантиметров и красные съедобные плоды. Родина кактуса – Гватемала, Гондурас, Никарагуа.



Летом 2017 года этот экземпляр расцвел впервые. Его пытались искусственно опылять много раз, но удалось это только ландшафтному архитектору "Аптекарского огорода" Артему Паршину. Торжественная дегустация плода состоится 23 декабря. Это также день открытия крупнейшего в России фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима", который будет работать до апреля 2018 года.



Царицы ночи цветут раз в год – ночью. В этом году первое цветение произошло в конце мая. В "Аптекарском огороде" – самая большая коллекция Цариц ночи в России – 18 видов из 25, известных науке.

В начале декабря в "Аптекарском огороде" появилось самое маленькое цветковое растение в мире – Вольфия бескорневая, или "водные яйца". Это маленькое растение в виде плавающих на воде зеленых эллиптических пластинок размером 1 миллиметр, крошечные шарики напоминают яйца.



