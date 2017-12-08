Самое маленькое цветковое растение в мире появилось в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Самое маленькое цветковое растение в мире – Вольфия бескорневая, или "водные яйца", – появилось в тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщает пресс-секретарь "Аптекарского огорода" Ольга Архипова.

"Вольфия бескорневая – малюсенькое растение, представляющее собой плавающие на поверхности воды зеленые эллиптические пластинки размером 1 миллиметр. Шарики, напоминающие яйца, свободно плавают на поверхности воды, потребляя растворенные в ней питательные вещества. Увидеть невооруженным глазом её очень сложно", – рассказал куратор тропических растений "Аптекарского огорода" Виталий Аленкин

Посетители смогут увидеть новинку в Викторной оранжерее в водоеме с самыми большими кувшинками в мире викториями амазонскими.

Ранее в октябре сообщалось, что самая большая в мире кувшинка – Виктория Амазонская – расцвела в "Аптекарском огороде". Диаметр ее листьев достигает двух метров.

Гигантская Виктория живет всего около 48 часов. За это время она меняет цвет и пол. Сначала цветок белый с запахом ананаса, затем пурпурный. В других ботанических садах России он цветет только летом, у московского же – свой осенний график.