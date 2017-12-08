Самое маленькое цветковое растение в мире появилось в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"
Самое маленькое цветковое растение в мире – Вольфия бескорневая, или "водные яйца", – появилось в тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщает пресс-секретарь "Аптекарского огорода" Ольга Архипова.
"Вольфия бескорневая – малюсенькое растение, представляющее собой плавающие на поверхности воды зеленые эллиптические пластинки размером 1 миллиметр. Шарики, напоминающие яйца, свободно плавают на поверхности воды, потребляя растворенные в ней питательные вещества. Увидеть невооруженным глазом её очень сложно", – рассказал куратор тропических растений "Аптекарского огорода" Виталий Аленкин
Посетители смогут увидеть новинку в Викторной оранжерее в водоеме с самыми большими кувшинками в мире викториями амазонскими.
Ранее в октябре сообщалось, что самая большая в мире кувшинка – Виктория Амазонская – расцвела в "Аптекарском огороде". Диаметр ее листьев достигает двух метров.
Гигантская Виктория живет всего около 48 часов. За это время она меняет цвет и пол. Сначала цветок белый с запахом ананаса, затем пурпурный. В других ботанических садах России он цветет только летом, у московского же – свой осенний график.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: