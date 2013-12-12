Блокадники-москвичи получат денежные выплаты ко Дню воинской славы

Живущие в Москве "блокадники" получат единовременные денежные выплаты к 70-летию снятия блокады Ленинграда.

По 3 тысячи рублей планируется выплатить жителям Москвы, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

27 января в России отмечается День воинской славы - День полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками в 1944 году.

