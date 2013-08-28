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Москва 24

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События

28 августа 2013, 13:50

Мосгордума окажет правовую поддержку наблюдателям на выборах

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Мосгордума проведет правовые консультации для наблюдателей на выборах

Московские депутаты помогут организовать наблюдение на выборах мэра Москвы. Юристы и депутаты разъяснят права всем участникам процесса. Об этом рассказал в эфире "Москва FM" председатель Мосгордумы Владимир Платонов.

"Мы дадим исчерпывающую информацию по всем вопросам от представителей Общественной палаты", − сообщил Платонов.

По его словам, желание помочь на выборах выразили представители Общественной палаты, они собираются создать специальный штаб.

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Он добавил, что законодательство Москвы и органы исполнительной власти сделали все возможное, чтобы прошли прозрачные и честные выборы.

Сюжет: Выборы мэра Москвы

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