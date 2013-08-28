Мосгордума окажет правовую поддержку наблюдателям на выборах

Московские депутаты помогут организовать наблюдение на выборах мэра Москвы. Юристы и депутаты разъяснят права всем участникам процесса. Об этом рассказал в эфире "Москва FM" председатель Мосгордумы Владимир Платонов.
"Мы дадим исчерпывающую информацию по всем вопросам от представителей Общественной палаты", − сообщил Платонов.
По его словам, желание помочь на выборах выразили представители Общественной палаты, они собираются создать специальный штаб.
Он добавил, что законодательство Москвы и органы исполнительной власти сделали все возможное, чтобы прошли прозрачные и честные выборы.