01 августа 2013, 18:26

Политика

Геннадий Гудков стал кандидатом в губернаторы Московской области

Геннадий Гудков зарегистрирован кандидатом в губернаторы Подмосковья от партии "Яблоко". Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

Он стал шестым и последним зарегистрированным кандидатом на пост руководителя области.

Ранее были зарегистрированы Андрей Воробьев от "Единой России", Александр Романович от "Справедливой России", Константин Черемисов от КПРФ, Максим Шингаркин от ЛДПР и Надежда Корнеева от "Патриотов России", уточняет "Интерфакс".

