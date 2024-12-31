Путин поручил обеспечить развитие платежной инфраструктуры РФ для усиления роли рубля

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Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ обеспечить развитие российской платежной инфраструктуры для увеличения роли рубля в глобальных расчетах в 2025 году. Соотвествующий документ опубликован на сайте Кремля.

Среди других задач, поставленных президентом, указываются также обеспечение развития страховой и логистической инфраструктур и инфраструктуры финансового рынка.

Отмечается, что доклад необходимо будет представить до 1 июня следующего года. При этом ответственными глава государства назначил премьер-министра России Михаила Мишустина, главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину, а также власти регионов.

Ранее Путин в рамках совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что власти РФ должны обеспечить удобство и низкие издержки для использования рубля в международных расчетах. Это нужно для усиления национальной валюты. По словам российского лидера, из-за санкций у бизнеса РФ меньше возможностей применять инфраструктуру Запада, поэтому Россия работает над собственными решениями.

