Кремль назвал главное достижение 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главным достижением 2019 года в Кремле назвали устойчивость экономики и социальной системы России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская экономика и социальная система сохраняют свою устойчивость – вот это является главным достижением", – цитирует представителя Кремля RT.

Он подчеркнул, что удалось переломить негативную тенденцию на снижение благосостояния россиян. Песков напомнил, что в последние три–четыре года по объективным причинам уровень благосостояния граждан или топтался на месте, или сокращался.

"Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс", – подчеркнул он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные законы, которые были приняты депутатами в 2019 году. По мнению спикера, парламентарии уделили много внимания вопросу защиты прав россиян на собственное жилье. Были приняты законы, которые помогут гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков.

Кроме того, депутаты разработали правовые механизмы, исключающие появление обманутых дольщиков в будущем.

К числу других важных инициатив Володин отнес закон о запрете выдачи микрозаймов под залог жилья, а также закон об ипотечных каникулах для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.