В Кремле сочли тему границы Ингушетии и Чечни вопросом юристов

Фото: ТАСС/Alexey Andronov
Вопрос о границе Ингушетии и Чечни находится в юридической плоскости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, есть решение конституционного суда Ингушетии, и продолжить его обсуждение должны юристы.
"Там сейчас происходит собственно юридический анализ этой ситуации", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Ранее Конституционный суд Ингушетии заявил, что соглашение о границе с Чечней противоречит конституции республики. По мнению заявителей, оно фактически меняет территорию региона.
Суд подчеркнул, что принятие этого соглашения возможно только по результатам референдума. Также необходимо выяснить мнение населения муниципальных образований. Заявители попросили признать оспариваемую норму противоречащей статьям 11, 103 и 111 конституции Ингушетии.
Соглашение, о котором идет речь, 26 сентября подписали главы двух республик – Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров. Оно вступило в силу 16 октября. Между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Малгобекского района Ингушетии. Чечня получила часть Надтеречного района Ингушетии и горно-лесистую местность, Ингушетия – равносильную территорию на границе с Малгобекским районом. Блокпосты между республиками устанавливаться не будут.
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