Путин на 3% увеличил зарплату Краснову и Бастрыкину

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю СК. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Известно, что размер повышения заработных плат составит 3 процента.
"Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ", – сообщается на сайте.
С 1 октября также увеличится зарплата генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Так, повышение заработной платы генпрокурора составит 3 процента.
"Увеличить <...> в 1,03 раза денежное вознаграждение генерального прокурора Российской Федерации", – отмечается в документе.
При этом будет увеличена заработная плата председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом также сообщается в указе президента РФ.
"Увеличить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета РФ", – говорится в документе.
Ранее Владимир Путин подписал указ о вручении госнаград Артемию Лебедеву и Наталье Касперской. Кроме того, награды был удостоен солист группы "Любэ" Николай Расторгуев.
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