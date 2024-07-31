Песков: РФ ценит усилия Индонезии по урегулированию кризиса на Украине

Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka

РФ высоко ценит усилия Индонезии по урегулированию кризиса на Украине, однако пока не видит взаимности со стороны Киева. Об этом в эфире телеканала Россия 1 заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, на сегодняшний день роль Индонезии растет.

"Россия открыта для всех инициатив, Россия открыта для дипломатического пути урегулирования, но мы видим, что, к сожалению, в настоящий момент такой взаимности нет с украинской стороны", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения, это осознают все. По этой причине украинский лидер указал, что представители России должны присутствовать на втором саммите по Украине, подготовку к которому планируют завершить к ноябрю 2024 года.

Между тем советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что Украина готова к переговорам с Россией только на условиях, опирающихся на концепцию международного права. Главное из данной концепции – территориальная целостность, субъектность и суверенитет страны, сказал он.

