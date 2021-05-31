Бывший повар Путина рассказал, какую еду предпочитает президент РФ

Фото: kremlin.ru

Французский повар Жером Риго, работавший несколько лет в Кремле, рассказал о предпочтениях в еде Владимира Путина. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, глава государства любит мясные блюда, а зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предпочитает рыбу.

Кроме того, бывший шеф-повар Кремля поделился, что перед началом каждого рабочего дня все продукты для президентского стола проверялись в лаборатории.

"Русские – очень душевные люди, они могут часами сидеть за столом. Голод оставил след в их памяти, и поэтому они никогда не выбрасывают хлеб и уважительно относятся к еде", – рассказал Риго.

Он также заявил, что отвечал за блюда на приемах и банкетах, которые проводились от имени президента России, накрывал столы на 2 000 человек. Однако он отказался рассказать подробности о работе в Кремле, сославшись на обязанность хранить государственную тайну.

Ранее дизайнер, основатель и гендиректор ГК "Портновская мануфактура Shishkin Дмитрий Шишкин рассказал о предпочтениях Владимира Путина в моде. Он заявил, что глава государства придерживается более лаконичной эстетики, нежели супертрендовой, молодежной.