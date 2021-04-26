Дизайнер раскрыл предпочтения Путина в моде

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Дизайнер, основатель и гендиректор ГК "Портновская мануфактура "Shishkin" Дмитрий Шишкин рассказал о предпочтениях Владимира Путина в моде.

"Президент – человек достаточно классического, я бы даже сказал, консервативного взгляда на моду. И мы тоже придерживаемся более лаконичной эстетики, нежели супертрендовой, молодежной", – приводит слова дизайнера РИА Новости.

В июне прошлого года во время совещания по ситуации в легкой промышленности Шишкин отметил, что в России изготавливают качественную профессиональную спортивную экипировку и горнолыжные комплекты.

Он предложил сшить форму и для президента. Владимир Путин принял предложение дизайнера.

