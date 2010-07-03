Подростков из группы риска привьют от вируса папилломы человека

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Экспертный совет по здравоохранению Совета Федерации рекомендовал Минздраву включить в план расширения Национального календаря профилактических прививок иммунизацию подростков в возрасте 12-13 лет против вируса папилломы человека, сообщает ТАСС.

Специалисты опасаются, что отсутствие мер по предотвращению ВПЧ может привести к тому, что заболеваемость раком шейки матки в России к 2030 году увеличится в два раза.

По словам директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова Алексея Беляева, смертность в результате рака шейки матки с начала 1990-х годов к 2030 году увеличится в 1,5 раза.

"Если ничего не будем делать, то с 2019 по 2030 год будет 295 тысяч случаев, и погибнут 130 тысяч женщин", – заявил он.

Эту идею поддержала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава, замдиректора Национального медицинского научного-исследовательского центра имени Кулакова по научной работе Лейла Адамян.

Она полагает, что наилучшим вариантом была бы локализация производства вакцины в России.

ВПЧ – группа распространенных вирусов, вызывающих появление новообразований, в том числе злокачественных. Одной из основных форм передачи является заражение половым путем.

За шесть лет в рамках национального проекта "Здравоохранение" планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тысяч населения. Для достижения этой цели направят почти триллион рублей.