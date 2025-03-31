Путин поздравил командование академии МТО имени Хрулева со 125-летием вуза

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил командование и личный состав Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени А. В. Хрулева со 125-летием вуза. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Воспитанники вуза вносят огромный вклад в развитие системы материально-технического обеспечения вооруженных сил, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны", – отметил президент РФ.

Особенно глава государства отметил высокий профессионализм и мужество выпускников, которые они проявляют в ходе СВО. По словам Путина, подобные качества являются продолжением патриотических традиций.

Он напомнил, что вуз ведет свою историю с 1900 года, когда в Санкт-Петербурге был создан Интендантский курс – первое в стране военно-учебное заведение для подготовки офицеров и чиновников Интендантского ведомства.

По словам Путина, за минувшие года академия стала крупным образовательным научным центром. Он выразил уверенность, что личный состав продолжит с честью решать поставленные задачи на благо страны, а также пожелал сотрудникам успехов и всего самого доброго.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказывала, что спецоперация на Украине, в ходе которой Россия противостоит фактически всем странам НАТО, продемонстрировала, что на сегодняшний день в мире нет более эффективной армии, чем российская.

По словам спикера, российские военнослужащие достойно продолжают воинские традиции своих дедов и прадедов, демонстрируя героизм, мужество, отвагу и высокий уровень боевой подготовки.

