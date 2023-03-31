Путин обсудит с Совбезом новую Концепцию внешней политики РФ – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обсудит с постоянными членами Совета безопасности новую Концепцию внешней политики РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что у главы государства будет важное совещание, поскольку на повестке дня доклад министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на правительственном часе рассказал, в чем суть обновленной концепции внешней политики России. По его словам, российская сторона на данном этапе хочет помешать и сорвать развитие государства под лозунгами деколонизации и "подготовки к распаду РФ".

Он заявил, что "англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад" стремятся поддерживать свой диктат в мировых делах ради собственного господства. Для достижения этой цели ими используются такие методы, как угрозы, шантаж и прямое воровство, подчеркнул глава МИД РФ.

Запад ведет гибридную войну против РФ с целью превратить ее в страну-изгоя – Лавров

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!