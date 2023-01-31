Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата послания Владимира Путина Федеральному собранию будет объявлена заранее, передает ТАСС.

"Мы своевременно сообщим о дате послания", – заявил представитель Кремля.

Ранее информагентство ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме сообщило, что послание Владимира Путина Федеральному собранию могут организовать в 20-х числах февраля.

Изначально послание Федеральному собранию планировалось на 2022 год. В конце года Дмитрий Песков рассказал, что данное мероприятие переносится на 2023-й. Он объяснил это решение напряженным графиком главы государства.



Кремль своевременно сообщит дату послания Путина Федеральному собранию – Песков

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