В НАК прокомментировали предложение ввести смертную казнь для коррупционеров

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР) предложил ввести смертную казнь для террористов и коррупционеров. Коррупционерами парламентарий считает тех, кто "обворовывает народ" и берет взятки. Шерин привел в пример Китай, эффективное развитие которого, по его мнению, связано с действующей там смертной казнью за коррупцию.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с порталом Москва 24 отметил, что "инициатива популистская", и предположил, что она не получит поддержки. Ориентироваться на Китай нецелесообразно, поскольку необходимый эффект в Поднебесной получен в итоге не был, считает эксперт.
По его словам, несмотря на существующие меры, в Китае количество коррупционных преступлений не уменьшается, а, наоборот, увеличивается: "риск смертной казни удорожает коррупционные услуги".
Кабанов полагает, что разумнее было бы ужесточить законодательство при хищении бюджетных средств.
"Мы предлагали уголовную ответственность от 10 до 25 лет без права на условно-досрочное освобождение и амнистии в случае возмещения денег. Мы предложили простой механизм, когда человек получает 20 лет и понимает, что условно-досрочного не будет. У него один путь – идти на сделку с правосудием, на соглашение. Китай уже тоже пошел по этому пути", – рассказал собеседник портала Москва 24. Впрочем, эта инициатива не получила поддержки в правительстве.
Сейчас в России действует мораторий на смертную казнь. По мнению председателя НАК, в случае разрешения на казнь террористов и коррупционеров, список может впоследствии расширяться – например, насильниками или маньяками-убийцами.
"Я при всей моей жесткости против смертной казни, потому что страшнее сидеть 25 лет, при этом когда все деньги у тебя отобрали, чем смертная казнь", – резюмировал Кабанов.
Ранее Минюст предложил перестать наказывать за коррупцию, если правонарушения нельзя было избежать по объективным причинам.
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