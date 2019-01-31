В Госдуме предложили ввести смертную казнь для коррупционеров

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР) предложил ввести смертную казнь для террористов и коррупционеров.

"В России пока нет (смертной казни) для коррупционеров и террористов, но я надеюсь, что она будет когда-то возвращена", – приводит слова депутата Агентство "Москва". Он также предложил сделать отдельное кладбище для коррупционеров, "чтобы когда к ним приходили родственники, все их знали и видели".

Коррупционерами депутат считает тех, кто "обворовывает народ" и берет взятки. Шерин привел в пример Китай, эффективное развитие которого связано с действующей там смертной казнью за коррупцию.

Ранее Минюст предложил перестать наказывать за коррупцию, если правонарушения нельзя было избежать по объективным причинам.