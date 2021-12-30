Путин поздравил с Новым годом ряд мировых лидеров

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил ряд мировых лидеров с новогодними праздниками. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер направил поздравительные телеграммы президентам Абхазии Аслану Бжании и Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту и премьер-министру Армении Армену Саркисяну и Никола Пашиняну, белорусскому лидеру Александру Лукашенко, президенту США Джо Байдену, а также почетному председателю Высшего Евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву.
"Кроме того, Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, в частности Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Ангелу Меркель, Биньямина Нетаньяху, Романо Проди, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шредера", – говорится в сообщении.
Путин выразил надежду, что развитие договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, помогут продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог. Также он отметил, что Россия надеется на налаживание сотрудничества с новым правительством Германии, а также рядом других стран.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент будет встречать Новый год традиционно – в кругу родных, близких и друзей. При этом неделя перед Рождеством пройдет для Путина частично в рабочем режиме.
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