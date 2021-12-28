Песков не ответил на вопрос, где Путин будет встречать Новый год

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, где Владимир Путин будет встречать Новый год, сообщает РИА Новости.

"Сейчас пока не могу сказать", – сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос, проведет глава государства новогодние каникулы в Москве или в Сочи.

Ранее Песков сообщил, что президент будет встречать Новый год традиционно – в кругу родных, близких и друзей. При этом неделя перед Рождеством пройдет для Путина частично в рабочем режиме.

