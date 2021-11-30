Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в ряде регионов России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В ряде регионов России наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Если говорить о России, по ряду регионов мы видим стабилизацию ситуации, но в целом расслабляться нельзя. Крайне важно соблюдать меры предосторожности. Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться в полном объеме", – сказал Мишустин.

Он также напомнил об угрозе нового штамма коронавируса "Омикрон", в связи с чем Россия приняла решение ограничить авиасообщение с рядом стран.

Ранее Владимир Путин призвал повышать готовность систем здравоохранения к появлению новых штаммов коронавируса. По словам главы государства, необходимы четкие алгоритмы работы с новыми вариантами вируса.

